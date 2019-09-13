СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-13T13:35:45+03:00

В Ханты-Мансийске стартует экстремальный забег с препятствиями. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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На территории Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа по ул. Уральской 14 сентября состоится экстремальный забег с препятствиями «ГОНКА МОЛОДЫХ/ Khanty-Mansiysk».

Проверить свои физические возможности и побороться за призовые места смогут школьники, студенты, работники предприятий и организаций города, представители общественных объединений. Экстремалов будет ждать дистанция протяженностью 4,2 км, состоящая из горизонтальных бревен, заборов, канатного рукохода, ям и других препятствий.

- Такие экстремальные забеги в нашем городе набирают все большую популярность. На сегодняшний день заявки на участие уже подали более 100 человек. Мы надеемся, что всем, кто придет проверить свою выносливость, предстоящее мероприятие придется по душе. Главное – поставить перед собой задачу, настроиться, дойти до финиша, победив самого себя, – отметил главный судья экстремального забега, член Молодежного совета при главе города Ханты-Мансийска Александр Ушаков.

Забег обещает быть ярким и насыщенным на эмоции, обещают организаторы и приглашают всех желающих болеть за участников.

ИСТОЧНИК KP.RU