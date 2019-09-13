2019-09-13T13:09:23+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе осудили директора фирмы за мошенничество на 90 миллионов рублей

Жители города не могут дождаться чистой воды по его вине
Алена Кульмухаметова
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В Пыть-Яхе осудили директора фирмы за мошенничество на 90 миллионов рублейВ Пыть-Яхе осудили директора фирмы за мошенничество на 90 миллионов рублейФото: Татьяна Коркина
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В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Инновационные технологии». Он обвиняется сразу по двум статьям: в мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями с наступлением тяжких последствий.

По данным СУ СК ХМАО-Югры, в 2016 году обвиняемый изготовил и предоставил директору МУП «УГХ» города Пыть-Ях подписанные им документы о приемке и стоимости выполненных работ на объекте «Капитальный ремонт оборудования водоочистных сооружений № 4 г. Пыть-Ях» на общую сумму почти 90 миллионов рублей. При этом фактически работы по изготовлению, поставке, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию комплекса оборудования водоподготовки ООО «Инновационные технологии» не были выполнены.

В результате пособничества обвиняемого директор «УГХ» Пыть-Яха предоставил в города документы, на основании которых свыше 89 миллионов рублей были зачислены на расчетный счет «УГХ», а затем по указанию директора перечислены на счет ООО «ИнТех».

Таким образом, обвиняемый похитил почти 90 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Для возмещения причиненного ущерба судом наложен арест на имущество обвиняемого в размере более 40 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, бывший директор МУП «УГХ» Пыть-Яха признан судом виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями и ему назначено наказание в виде лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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