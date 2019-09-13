2019-09-13T12:51:10+03:00
Общество

На следующей неделе в домах Сургута станет тепло

Подключение производят по мере поступления новых заявок
Алена Кульмухаметова
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На следующей неделе в домах Сургута станет теплоНа следующей неделе в домах Сургута станет теплоФото: Татьяна Коркина
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Тепло в жилые дома коммунальщики пустят 17-18 сентября. Об этом заявили в администрации Сургута.

В школы, детские сады, больницы и другие соцучреждения тепло уже дали. Исключения составляют организации, которые несвоевременно подали заявки в ГТС. Таких оказалось 36 процентов. Подключение производят по мере поступления новых заявок.

Сами горожане с нетерпением ждут момента запуска котельных. В соцсетях они рассказывают, что уже успели переболеть из-за холода в квартирах. -Уже успели простыть и вылечиться, - пишет Николай.

- Ну с одной стороны хорошо что в садиках и школах тепло. Но что ведь удивительное, дети в садиках и школах не живут, а приходят домой. А дома температура не совсем комфортная. И уже вовсю кашляют и чихают. И обогреватели особо не спасают. Хочется уже запуска, - добавляет Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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