Байкеры из Урая преодолели перевал Дятлова

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-13T11:19:30+03:00

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Необычным способом решили встретить десятилетний юбилей клуба мотоциклисты Урая. Они отправились в экспедицию на знаменитый и загадочный перевал Дятлова.

По данным администрации города Урай, участники мотоклуба «Сармат» преодолели бурные реки, болота и глубокие лужи. В составе группы было 25 человек, 18 из них - урайцы. Мотоциклисты добрались до своей цели - преодолели перевал Дятлова.

Добавим, что перевалом Дятлова назван перевал на Северном Урале, получивший своё название после гибели на нем туристической группы Дятлова в 1959 году. Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе. По результатам официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой.

ИСТОЧНИК KP.RU