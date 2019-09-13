Байкеры из Урая преодолели перевал Дятлова
Необычным способом решили встретить десятилетний юбилей клуба мотоциклисты Урая. Они отправились в экспедицию на знаменитый и загадочный перевал Дятлова.
По данным администрации города Урай, участники мотоклуба «Сармат» преодолели бурные реки, болота и глубокие лужи. В составе группы было 25 человек, 18 из них - урайцы. Мотоциклисты добрались до своей цели - преодолели перевал Дятлова.
Добавим, что перевалом Дятлова назван перевал на Северном Урале, получивший своё название после гибели на нем туристической группы Дятлова в 1959 году. Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе. По результатам официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой.
ИСТОЧНИК KP.RU