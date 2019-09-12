СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-12T10:45:04+03:00

В Радужном грибник нечаянно застрелил из дробовика своего знакомого. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры

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Тяжелое огнестрельное ранение получил один из трех друзей во время сбора грибов в лесу. Приятель взял дробовик, чтобы отпугивать зверей.

По данным следственного комитета Югры, 31 августа трое знакомых приехали в лес за грибами, при этом взяли с собой ружье, чтобы при необходимости отпугивать хищных животных. Вследствие неосторожного обращения с ружьем подозреваемый случайно выстрелил в сторону знакомого. 41-летний потерпевший был доставлен в больницу, однако на следующий день от полученных телесных повреждений скончался.

Следственным отделом по городу Радужный возбужденно уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Нижневартовска по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Мужчине грозят исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU