2019-09-12T10:45:04+03:00
Происшествия

В Радужном грибник нечаянно застрелил из дробовика своего знакомого

Раненый умер в больнице
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Радужном грибник нечаянно застрелил из дробовика своего знакомого. Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыВ Радужном грибник нечаянно застрелил из дробовика своего знакомого. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Тяжелое огнестрельное ранение получил один из трех друзей во время сбора грибов в лесу. Приятель взял дробовик, чтобы отпугивать зверей.

По данным следственного комитета Югры, 31 августа трое знакомых приехали в лес за грибами, при этом взяли с собой ружье, чтобы при необходимости отпугивать хищных животных. Вследствие неосторожного обращения с ружьем подозреваемый случайно выстрелил в сторону знакомого. 41-летний потерпевший был доставлен в больницу, однако на следующий день от полученных телесных повреждений скончался.

Следственным отделом по городу Радужный возбужденно уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Нижневартовска по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Мужчине грозят исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всего за сутки четверо жителей Нягани перечислили мошенникам 60 тысяч рублей
Жителей Ханты-Мансийска приглашают на тестирование крови
Югорские школьники показывают отличные результате в «Школе безопасности»
На трассе под Екатеринбургом в ДТП с лосем попала семья из Югры
Сбербанк выступил генеральным партнёром форума «День знаний для предпринимателей»
В Нижневартовске вновь перекрывают дороги на двух улицах
В минувшие сутки семь пенсионерок из Югры попали на уловки мошенников
В районе СУ-967 города Ханты-Мансийск построят школу
В Нефтеюганском районе на трассе насмерть сбит пешеход
В Югре на реке Северная Сосьва задержана банда браконьеров
Погода в Югре 12 сентября: пасмурно и дожди
В Сургуте ждет суда за кражу денег из банкомата житель Башкирии
Жители Когалыма четыре часа задавали вопросы губернатору
В Сургуте судят браконьера за рыбалку во время нереста
Региональный оператор вернул жителям Югры за мусор 4 миллиона рублей
Пятеро югорчан в минувшие сутки пополнили счета мошенников
Жителей Нижневартовска приглашают на большой субботник
Полицейские Сургута сожгли в печи 17 килограммов наркотиков
Горожане собрали деньги на восстановление уничтоженной коммунальщиками «Вартовчанки»
В Ханты-Мансийске пенсионер застрелил мужчину за замечание, что он натоптал
В Сургуте врачи областной больницы начала выезжать на дом неизлечимо больным детям
Молодого жителя Когалыма судят за уклонение от военной службы
В Ханты-Мансийске на ярмарке «Дары осени» продукцию предложат 50 товаропроизводителей
В Югре за пьяный дебош осужден бывший адвокат
В Ханты-Мансийске стартовал отопительный сезон
В Мегионе гость одним ударом ножа убил хозяина квартиры