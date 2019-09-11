2019-09-11T14:46:20+03:00
Происшествия

В Сургуте судят браконьера за рыбалку во время нереста

Часть улова удалось выпустить в реку
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте судят браконьера за рыбалку во время нерестаВ Сургуте судят браконьера за рыбалку во время нерестаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Сургуте вынесения решения суда ждет 56-летний браконьер. Он ловил рыбу во время нереста.

По информации транспортной полиции Сургута, 10 июля во время рейда на реке Обь полицейскими был установлен и задержан житель Нефтеюганска, который вылавливал стерлядь. В этот период шел нерест и вылов был запрещен.

В моторной лодки задержанного транспортные полицейские обнаружили и изъяли 10 особей рыбы вида стерлядь и одну особь рыбы вида язь.

Часть биоресурсов живой стреляди была выпущена в естественную среду обитания. Остальная рыба изъята и направлена на ихтиологическую экспертизу.

Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил около 92 000 рублей.

По данному факту в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональный оператор вернул жителям Югры за мусор 4 миллиона рублей
Пятеро югорчан в минувшие сутки пополнили счета мошенников
Жителей Нижневартовска приглашают на большой субботник
Полицейские Сургута сожгли в печи 17 килограммов наркотиков
Горожане собрали деньги на восстановление уничтоженной коммунальщиками «Вартовчанки»
В Ханты-Мансийске пенсионер застрелил мужчину за замечание, что он натоптал
В Сургуте врачи областной больницы начала выезжать на дом неизлечимо больным детям
Молодого жителя Когалыма судят за уклонение от военной службы
В Ханты-Мансийске на ярмарке «Дары осени» продукцию предложат 50 товаропроизводителей
В Югре за пьяный дебош осужден бывший адвокат
В Ханты-Мансийске стартовал отопительный сезон
В Мегионе гость одним ударом ножа убил хозяина квартиры