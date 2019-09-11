В Сургуте судят браконьера за рыбалку во время нереста
В Сургуте вынесения решения суда ждет 56-летний браконьер. Он ловил рыбу во время нереста.
По информации транспортной полиции Сургута, 10 июля во время рейда на реке Обь полицейскими был установлен и задержан житель Нефтеюганска, который вылавливал стерлядь. В этот период шел нерест и вылов был запрещен.
В моторной лодки задержанного транспортные полицейские обнаружили и изъяли 10 особей рыбы вида стерлядь и одну особь рыбы вида язь.
Часть биоресурсов живой стреляди была выпущена в естественную среду обитания. Остальная рыба изъята и направлена на ихтиологическую экспертизу.
Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил около 92 000 рублей.
По данному факту в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU