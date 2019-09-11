2019-09-11T14:25:05+03:00
Общество

Региональный оператор вернул жителям Югры за мусор 4 миллиона рублей

Перерасчет произведен за летние месяцы
Алена Кульмухаметова
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Региональный оператор вернул жителям Югры за мусор 4 миллиона рублейРегиональный оператор вернул жителям Югры за мусор 4 миллиона рублейФото: Татьяна Коркина
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Придут на счет либо зачислятся в счет будущих платежей за услугу по вывозу и утилизации мусора средства, которые региональный оператор возвращает югорчанам согласно перерасетам.

По данным «Югра-Экология», за прошедшие три месяца они вернули потребителям около 4-х миллионов рублей. Основным поводом для возврата сумм стали заявление потребителей на перерасчет в отпуск и отдых детей в летних лагерях при отсутствии в месте постоянного проживания более пяти дней подряд.

Специалисты регоператора заявляют, что для перерасчета необходимо собрать документы, подтверждающие, что вы не проживали какое-то время дома. Далее отправиться с ними в Управляющую компанию многоквартирного дома или к агенту регионального оператора по расчетно-кассовому обслуживанию и написать заявление на перерасчет. Его нужно подать не позже тридцатидневного срока после возвращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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