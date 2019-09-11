СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-11T13:23:50+03:00

Жителей Нижневартовска приглашают на большой субботник. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Горожане могут делиться фото с убранных территорий

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Нижневартовск присоединится к Всемирному дню чистоты «Сделаем!». 21 сентября в 10 часов пройдет субботник по ликвидации несанкционированных свалок.

Как сообщили в управлении по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска, к участию приглашаются горожане, студенты, школьники, журналисты, представители общественных организаций и администрации.

Вартовчане могут принять участие как в уборке запланированных территорий, так и организовать субботники возле своих домов, в общественных местах отдыха.

Кроме того, организаторы приветствуют размещение фото с мероприятий. Их можно сопровождать в соцсетях хэштегами #Сделаем2019 #СделаемНижневартовск.

Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефонам: 29-12-48, 41-53-04, а также в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU