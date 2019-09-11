Жителей Нижневартовска приглашают на большой субботник
Нижневартовск присоединится к Всемирному дню чистоты «Сделаем!». 21 сентября в 10 часов пройдет субботник по ликвидации несанкционированных свалок.
Как сообщили в управлении по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска, к участию приглашаются горожане, студенты, школьники, журналисты, представители общественных организаций и администрации.
Вартовчане могут принять участие как в уборке запланированных территорий, так и организовать субботники возле своих домов, в общественных местах отдыха.
Кроме того, организаторы приветствуют размещение фото с мероприятий. Их можно сопровождать в соцсетях хэштегами #Сделаем2019 #СделаемНижневартовск.
Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефонам: 29-12-48, 41-53-04, а также в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU