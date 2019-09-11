Полицейские Сургута сожгли в печи 17 килограммов наркотиков

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-11T12:55:45+03:00

Все они были вещественными доказательствами преступлений

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Накануне сотрудники полиции Сургута уничтожено более 17 килограммов синтетических наркотиков и около 3500 позиций аптечной продукции, изъятых из незаконного оборота.

Как сообщили в УМВД ХМАО-Югры, запрещенные вещества сожгли в специальной печи присутствии комиссии по уничтожению, в большей массе это были синтетические наркотики – соль, спайс. Также подверглись уничтожению оборудование из нарколаборатории и прекурсоры, которые используются для изготовления наркотиков. Кроме того были уничтожены медицинские препараты, которые на протяжении года изымались сотрудниками полиции из аптек города, большая часть из которых: «Тропикамид», «Лирика», «Прегабалин», «Нурофен+» - препараты, отпуск которых строго контролируется государством и реализация, которых возможна только по рецептам установленного образца.

Эти наркотические средства являлись вещественными доказательствами по 96 уголовным делам, по которым уже имеются судебные решения.

С начала года сотрудники полиции Сургута изъяли из незаконного оборота 32 килограмма наркотических и психотропных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU