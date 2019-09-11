Горожане собрали деньги на восстановление уничтоженной коммунальщиками «Вартовчанки»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-11T12:27:48+03:00

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Жители Нижневартовска собрали деньги, чтобы восстановить граффити «Вартовчанка», которое восемь лет красовалось на пересечении улиц Северной и Интернациональной.

Напомним, на прошлой недели в соцсети Вконтакте в группе «Привет, сей час Нижневартовск» появилась информация, что коммунальщики закрасили творение и вместо него теперь у невзрачного здания вместо необычного граффити находится обыкновенная белая стена.

Горожане вандализмом коммунальщиков были жутко возмущены. Рисунок на безликой стене появился в 2011 году. Екатеринбургские дизайнеры-художники Михаил Дрёмини тату-мастер Александра Жукова создали его во время их путешествия в Нижневартовск. Арт-объект сразу приглянулся горожанам и они назвали его «Вартовчанка». Люди делали селфи на фоне эффективного рисунка и просто любовались картиной.

Вартовчане решили вернуть полюбившееся граффити. Сбор на восстановление граффити организовал телеканал N1. Журналисты заявили, что художник из Екатеринбурга, один из авторов граффити Михаил Дремин, согласился приехать и вновь нарисовать «Вартовчанку», которая так полюбилась местным жителям.

По данным на 14 часов 10 сентября, сбор средств окончен. Необходимую сумму удалось набрать довольно быстро – менее, чем за сутки. Средства пойдут на закупку необходимых материалов, а также дорогу из Екатеринбурга в Нижневартовск и обратно.

Житиели Нижневартовска идею активистов оценили в соцсетях:

«К сожалению или к счастью меня не было в НВ, но я рад, что этот "акт вандализма" от коммунальщиков удалось восстановить», «хорошо постарались и молодцы, что пригласили художника»,- пишут пользователи паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU