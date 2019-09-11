В Сургуте врачи областной больницы начала выезжать на дом неизлечимо больным детям

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-11T11:30:16+03:00

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Специалисты Сургутской клинической больницы начали оказывать выездную помощь неизлечимо больным детям.

По данным департамента здравоохранения Югры, в Сургуте и Сургутском районе 120 таких ребят. В команде работают врач-педиатр, медсестра, массажист, психолог, при необходимости участвуют социальные работники и узкие специалисты. Бригада осуществляет специализированную паллиативную помощь детям на дому, социальную и психологическую поддержку их родственникам. В ведомстве отметили, что специалисты бригады не только помогают организовать правильный уход за больными детьми, но и обучают навыкам ухода родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU