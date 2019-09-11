СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-11T10:51:49+03:00

Молодого жителя Когалыма судят за уклонение от военной службы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Уклонисту от армии из Когалыма могут присудить крупный штраф. В худшем случае, его могут лишить свободы.

По данным следственного комитета Югры, в Когалыме завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего когалымчанина. Молодой человек обвиняется в уклонении от прохождения военной службы.

Обвиняемый, состоящий на воинском учете в Военном комиссариате Когалыма, получив повестку, без уважительных причин уклонился от призыва на военную службу.

Материалы уголовного дела переданы в суд. За совершение данного преступления парню грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU