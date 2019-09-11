СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-11T09:53:47+03:00

В Югре за пьяный дебош осужден бывший адвокат. Фото с сайта СУ СК ЯНАО

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Нетрезвый тогда еще адвокат из Мегиона обматерил полицейского, а после и вовсе ударил его. За распускание рук он получил условный срок.

По информации следственного комитета Югры, житель Мегиона признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, оскорблении представителей власти в связи с осуществлением ими своих служебных полномочий. На момент совершения преступлений обвиняемый находился в статусе адвоката.

Согласно материалам дела, в 2018 году обвиняемый был доставлен сотрудниками полиции в больницу для медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение, где адвокат оскорбил сотрудника полиции, оформлявшего административный материал в отношении другого задержанного правонарушителя.

В январе 2019 года адвокат, снова будучи пьян, находясь на улице Садовая громко кричал, выражался нецензурной бранью, пытался залезть в чужую квартиру через форточку. На замечания полицейского, который прибыл на место по заявлению очевидца о нарушении общественного порядка, адвокат снова стал оскорблять представителя власти.

Мужчина был доставлен в полицию Мегиона для разбирательства, но чтобы избежать административной ответственности, он попытался уйти из отдела полиции. Когда сотрудник полиции преградил путь дебоширу, обвиняемый ударил представителя власти.

Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU