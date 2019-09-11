2019-09-11T09:34:29+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске стартовал отопительный сезон

Заранее подготовлены и проверены свыше сотни, имеющихся в городе котельных
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске стартовал отопительный сезон. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске стартовал отопительный сезон. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице Югры завершена подготовка к отопительному сезону. Как сообщили в департаменте городского хозяйства Ханты-Мансийска, готовность объектов ЖКК и электроэнергетики составляет 100 процентов, все городские котельные готовы к работе в полную мощность.

Батареи во всех учреждениях социальной сферы Ханты-Мансийска нагрелись уже в первый день осени, а в квартиры горожан тепло начало поступать 10 сентября.

В настоящее время проводится проверка готовности энергоснабжающих организаций города к работе в осенне-зимний период с участием представителя Ростехнадзора Северо-Уральского управления.

Заранее подготовлены и проверены свыше сотни, имеющихся в городе котельных. Все они сейчас работают в бесперебойном режиме. Выполнена промывка и опрессовка магистральных и внутридомовых инженерных сетей. Все котельные окружного центра обеспечены резервными источниками электроснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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