В Мегионе гость одним ударом ножа убил хозяина квартиры

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-11T08:59:41+03:00

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Веселая вечеринка завершилась кровавой расправой с гостеприимным хозяином. Преступление произошло в Мегионе.

Как сообщили в СК СК по ХМАО-Югре, в отношении 43-летнего жителя поселка Высокий города Мегион возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Согласно расследованию, вечером 7 сентября обвиняемый находился в гостях у своего знакомого, с которым совместно распивал спиртное. В ходе произошедшей ссоры гость нанес 39-летнему хозяину дома удар ножом в грудь. От полученной раны потерпевший скончался на месте преступления.

Злоумышленника заключили под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU