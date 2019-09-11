2019-09-11T08:59:41+03:00
Происшествия

В Мегионе гость одним ударом ножа убил хозяина квартиры

Мужчину заключили под стражу
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе гость одним ударом ножа убил хозяина квартирыВ Мегионе гость одним ударом ножа убил хозяина квартирыФото: Татьяна Коркина
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Веселая вечеринка завершилась кровавой расправой с гостеприимным хозяином. Преступление произошло в Мегионе.

Как сообщили в СК СК по ХМАО-Югре, в отношении 43-летнего жителя поселка Высокий города Мегион возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Согласно расследованию, вечером 7 сентября обвиняемый находился в гостях у своего знакомого, с которым совместно распивал спиртное. В ходе произошедшей ссоры гость нанес 39-летнему хозяину дома удар ножом в грудь. От полученной раны потерпевший скончался на месте преступления.

Злоумышленника заключили под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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