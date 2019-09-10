В Когалыме начато строительство регионального центра спортивной подготовки

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-10T16:19:57+03:00

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Закладка памятного камня в ознаменование начала строительства регионального центра спортивной подготовки состоялось накануне в Когалыме.

Региональный центр спортивной подготовки предназначен для занятий зимними видами спорта – хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, керлингом и следж-хоккеем. Общая площадь двухэтажного здания составит почти 12,5 тыс. м2. В его составе будет два ледовых поля: 45 на 15 метров – для проведения соревнований и тренировочного процесса по кёрлингу, 30 на 60 метров – для проведения соревнований и тренировок по другим зимним видам спорта. Вместимость зрительских трибун – 450 человек.

Отмечается, что создание в Югре такого спортивного центра станет событием для всех – профессионалов, любителей, повысит обеспеченность автономного округа спортивными объектами. Новое ледовое поле даст возможность молодежи заниматься хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, кёрлингом и вместе с другими объектами, строящимися для футбола и тенниса, сделает Когалым местом притяжения югорчан всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU