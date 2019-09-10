Две тонны металла с железной дороги украл сургутянин

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-10T14:01:22+03:00

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Житель Сургута в мае похитил две тонны металлолома с железной дороги, но был задержан с поличным.

В мае в дежурную часть Сургутской полиции на транспорте обратился начальник Нижневартовской дистанции пути с заявлением о том, что на перегоне «Вач-Ягун – Сурматино» обнаружено хищение противоугонов и железнодорожного оборудования: подкладок, болтов и костылей общим весом около двух тонн. Ущерб, причиненный собственнику, составил более 60 000 рублей. На следующий день в пункте приема металлолома был задержан. В ходе осмотра машины, на которой приехал мужчина, в салоне и багажнике транспортные полицейские обнаружили железнодорожное имущество.

Задержанный был доставлен в дежурную часть, где было установлено, что 39-летний местный житель в период с 11 по 12 мая украл лом черных металлов и железнодорожных деталей с территории перегона «Вач-Ягун – Сурматино». Злоумышленник был задержан, когда в третий раз приехал в скупку с украденным в третий раз. Было возбуждено уголовное дело. Сургутянин ожидает вынесение приговора суда.

ИСТОЧНИК KP.RU