2019-09-09T07:45:30+03:00
Происшествия

В Радужном за кражу и мошенничество судят бывшего сотрудника уголовного розыска

Рапорт о совершении преступления он не подал
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Радужном за кражу и мошенничество судят бывшего сотрудника уголовного розыска. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Радужном за кражу и мошенничество судят бывшего сотрудника уголовного розыска. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Серьезный срок грозит бывшему оперу из уголовного розыска полиции города Радужный. Оперативник обвиняется сразу по нескольким статьям.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, бывший сотрудник полиции из радужного обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, краже группой лиц по предварительному сговору, краже в особо крупном размере, покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения.

Так, полицейский, достоверно зная о совершении кражи имущества у местного жителя, в апреле 2014 года не зарегистрировал преступление.

Также в феврале 2017 года он вступил в преступный сговор с жителем города с целью хищения металлических труб, находящихся на нефтяных месторождениях. Предприятиям причинен ущерб на сумму около 2 млн. рублей.

Кроме того, в марте 2018 года сотрудник полиции сообщил лицу, подозреваемому в совершении кражи, что за денежное вознаграждение в размере 250 тыс. рублей сможет повлиять на назначение ему наказания в виде условного лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В минувшие выходные жители Югры перевели мошенникам почти один миллион рублей
В экстремальном забеге «Дело храбрых» в Ханты-Мансийске приняли участие 90 команд
В минувшие выходные в Югре в 19 ДТП пострадали 26 человек
Погода в Югре 9 сентября: в округе похолодало
Югорчанка, заявившая о поддельном бюллетене на выборах, отказалась от претензий
В Анапе юных россиян познакомили с Югрой
Жители Нижневартовска возмущены уничтоженным граффити
В эти часы в Нижневартовске идет сельскохозяйственная ярмарка
В Югре открылись 72 избирательных участка
Погода в Югре 8 сентября: небольшой дождь и тепло
Жителей Пыть-Яха предупреждают о медведе
В Сургуте при столкновении двух «Дэу» пострадали два человека
Югорчанам предлагают проголосовать за тему кинофестиваля «Дух Огня»
В Сургуте каток насмерть задавил чиновника
Погода в Югре 7 сентября: малооблачно и без осадков
В ООН оценили работу Югры в жилищных вопросах коренному населению округа
Совет по правам человека: Югра может стать примером для других регионов по развитию арендного жилья
Полицейские Когалыма вывели из леса заблудившегося грибника
В Сургуте инвалид-колясочник выпал из окна
Югра полностью готова к отопительному сезону
В Ханты-Мансийске за наркотики осудили жителя Урая
Осенью на улицы Сургута выйдут 139 теплых автобусов
В Нижневартовске с амфетамином задержали двух мужчин
В Нижневартовске на «Открытый город» приехали 250 участников
Вартовчан приглашают на сельскохозяйственную ярмарку
В Сургуте гостья похитила у хозяйки пять золотых колец
В Ханты-Мансийске лучшие дачные товарищества поощрят деньгами