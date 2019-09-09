СЕГОДНЯ 07:45 2019-09-09T07:45:30+03:00

В Радужном за кражу и мошенничество судят бывшего сотрудника уголовного розыска. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Рапорт о совершении преступления он не подал

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Серьезный срок грозит бывшему оперу из уголовного розыска полиции города Радужный. Оперативник обвиняется сразу по нескольким статьям.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, бывший сотрудник полиции из радужного обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, краже группой лиц по предварительному сговору, краже в особо крупном размере, покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения.

Так, полицейский, достоверно зная о совершении кражи имущества у местного жителя, в апреле 2014 года не зарегистрировал преступление.

Также в феврале 2017 года он вступил в преступный сговор с жителем города с целью хищения металлических труб, находящихся на нефтяных месторождениях. Предприятиям причинен ущерб на сумму около 2 млн. рублей.

Кроме того, в марте 2018 года сотрудник полиции сообщил лицу, подозреваемому в совершении кражи, что за денежное вознаграждение в размере 250 тыс. рублей сможет повлиять на назначение ему наказания в виде условного лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU