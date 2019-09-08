Жители Нижневартовска возмущены уничтоженным граффити

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-08T15:07:33+03:00

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Картина создана екатеринбургскими дизайнером-художником Михаилом Дрёминым и тату-мастером Александрой Жуковой во время их путешествия в Нижневартовск в июне 2013 года уничтожена.

Информация об этом появилась в группе «Привет, сей час Нижневартовск» в соцсети ВКонтакте 7 сентября. - Привет, сей час 19:19 и у меня для вас очень плохая новость. Граффити на Интер-Северная больше нет, - пишет аноним.

Горожане расстроились и были шокированы тем, что самая знаменитая уличная картина исчезла, а вместо нее появилась белая безликая стена.

Жители Нижневартовска болезненно восприняли новость.

Граффити больше нет. Фото с сайта ВКонтакте

«Красиво же было. Единственное граффити которое мне нравилось в вартовске», «неужели белая стена лучше прекрасной картины? За что так?», «и в чем смысл? Никому это не мешало абсолютно! Сейчас зато подростки быстро исправят это дело, понапишут там кучу «хороших» слов, ещё и с картинками, будем любоваться их творением!», - негодуют вартовчане.

В память о граффити в группе вышел сегодня целый пост. Подписчики группы вспомнили, что особого повода для создания работы не было: «Просто хотим оставить что-то красивое в городе», - сказали авторы граффити. Имя этой черно-белой симпатяжке авторы дали простое: «Вартовчанка».

За 6 лет краска выцвела и местами отвалилось покрытие, но рисунок по прежнему был хорошо виден. Граффити привлекало внимание и вартовчан, и гостей города.

На его фоне время от времени устраивали как любительские так и профессиональные фотосессии.

За всё время ни у одного вандала не поднялась рука нарисовать поверх Вартовчанки свой корявый тег, рекламу или "здесь был Вова".

Горожане требуют наказать городское хозяйство, которое причастно к уничтожению нижневартовской изюминки.

ИСТОЧНИК KP.RU