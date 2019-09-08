2019-09-08T15:07:33+03:00
Общество

Жители Нижневартовска возмущены уничтоженным граффити

Знаменитую вартовчанку закрасили
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жители Нижневартовска возмущены уничтоженным граффити. Фото из соцсети ВКонтактеЖители Нижневартовска возмущены уничтоженным граффити. Фото из соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Картина создана екатеринбургскими дизайнером-художником Михаилом Дрёминым и тату-мастером Александрой Жуковой во время их путешествия в Нижневартовск в июне 2013 года уничтожена.

Информация об этом появилась в группе «Привет, сей час Нижневартовск» в соцсети ВКонтакте 7 сентября. - Привет, сей час 19:19 и у меня для вас очень плохая новость. Граффити на Интер-Северная больше нет, - пишет аноним.

Горожане расстроились и были шокированы тем, что самая знаменитая уличная картина исчезла, а вместо нее появилась белая безликая стена.

Жители Нижневартовска болезненно восприняли новость.

Граффити больше нет. Фото с сайта ВКонтакте

Граффити больше нет. Фото с сайта ВКонтакте

«Красиво же было. Единственное граффити которое мне нравилось в вартовске», «неужели белая стена лучше прекрасной картины? За что так?», «и в чем смысл? Никому это не мешало абсолютно! Сейчас зато подростки быстро исправят это дело, понапишут там кучу «хороших» слов, ещё и с картинками, будем любоваться их творением!», - негодуют вартовчане.

В память о граффити в группе вышел сегодня целый пост. Подписчики группы вспомнили, что особого повода для создания работы не было: «Просто хотим оставить что-то красивое в городе», - сказали авторы граффити. Имя этой черно-белой симпатяжке авторы дали простое: «Вартовчанка».

За 6 лет краска выцвела и местами отвалилось покрытие, но рисунок по прежнему был хорошо виден. Граффити привлекало внимание и вартовчан, и гостей города.

На его фоне время от времени устраивали как любительские так и профессиональные фотосессии.

За всё время ни у одного вандала не поднялась рука нарисовать поверх Вартовчанки свой корявый тег, рекламу или "здесь был Вова".

Горожане требуют наказать городское хозяйство, которое причастно к уничтожению нижневартовской изюминки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе юных россиян познакомили с Югрой
В эти часы в Нижневартовске идет сельскохозяйственная ярмарка
В Югре открылись 72 избирательных участка
Погода в Югре 8 сентября: небольшой дождь и тепло
Жителей Пыть-Яха предупреждают о медведе
В Сургуте при столкновении двух «Дэу» пострадали два человека
Югорчанам предлагают проголосовать за тему кинофестиваля «Дух Огня»
В Сургуте каток насмерть задавил чиновника
Погода в Югре 7 сентября: малооблачно и без осадков
В ООН оценили работу Югры в жилищных вопросах коренному населению округа
Совет по правам человека: Югра может стать примером для других регионов по развитию арендного жилья
Полицейские Когалыма вывели из леса заблудившегося грибника
В Сургуте инвалид-колясочник выпал из окна
Югра полностью готова к отопительному сезону
В Ханты-Мансийске за наркотики осудили жителя Урая
Осенью на улицы Сургута выйдут 139 теплых автобусов
В Нижневартовске с амфетамином задержали двух мужчин
В Нижневартовске на «Открытый город» приехали 250 участников
Вартовчан приглашают на сельскохозяйственную ярмарку
В Сургуте гостья похитила у хозяйки пять золотых колец
В Ханты-Мансийске лучшие дачные товарищества поощрят деньгами