2019-09-07T16:26:08+03:00
Общество

Жителей Пыть-Яха предупреждают о медведе

Его видели в городской черте
Алена Кульмухаметова
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Жителей Пыть-Яха предупреждают о медведе. Фото с сайта pixabay.comЖителей Пыть-Яха предупреждают о медведе. Фото с сайта pixabay.com
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Администрация города Пыть-Ях предупреждает местных жителей об опасности встречи с медведем. Его видели накануне в районе ГПЗ.

«6 сентября в утреннее время в районе 7 микрорайона города (ГПЗ) замечен медведь. Учитывая то, что медведь, находящийся в границах города Пыть-Яха, представляет опасность жизни и здоровью населения, убедительная просьба соблюдать правила поведения в местах обитания диких животных для минимизации риска нападения медведя» - говорится в сообщении на официальной сайте администрации.

Отметим, что в этом году жители Югры не впервые сталкиваются с медведями в городской черте. Так, в июне медвежонок стал причиной закрытия биатлонного центра на несколько дней. В Октябрьском районе молодые медвежата попрошайничали на дороге. Животные в итоге погибли под колесами авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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