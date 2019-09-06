В Сургуте гостья похитила у хозяйки пять золотых колец
Часть золотых украшений вернуть заявительнице не удалось. Остальное изъято у злоумышленницы.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже 25-летняя девушка, находясь в гостях у заявительницы в квартире дома по улице Ленина, похитила пять золотых колец. Ущерб, причиненный заявительнице, составил порядка 80 тысяч рублей. Похищенное частично изъято. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 53 преступления, раскрыто 32, из них: три вымогательства, грабеж, два мошенничества общеуголовной направленности, 11 фактов незаконного оборота наркотических средств и шесть краж, в том числе три квартирные.
ИСТОЧНИК KP.RU