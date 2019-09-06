2019-09-06T10:42:32+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске лучшие дачные товарищества поощрят деньгами

Заявки на конкурс уже принимаются
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске лучшие дачные товарищества поощрят деньгами. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске лучшие дачные товарищества поощрят деньгами. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Ханты-Мансийска объявил конкурс на самое организованное садоводческое некоммерческое товарищество.

Для участия необходимо предоставить заявку, а также пакет документов. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Заявки на конкурс принимаются с 5 по 19 сентября 2019 года, после документы рассматриваются членами комиссии, заключительный этап – подведение итогов. Победители будут определены не позднее 18 октября этого года. Лучшее садоводческое товарищество получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей, занявшие вторые и третье места по 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

Специальная комиссия оценит состояние внутренних дорог, качество электроснабжения, обеспечение санитарных и экологических требований, декоративное оформление ландшафта и многое другое.

По мнению начальника отдела по обеспечению деятельности земельного управления департамента градостроительства и архитектуры в сфере организации работы СНТ Александра Семако, такой конкурс необходим по ряду причин. Во-первых, мы призываем СНТ к дисциплине и порядку. Для того, чтобы стать победителем придется потрудиться и привести в порядок абсолютно все участки – это будет примером и положительным опытом для всех. Во-вторых, неплохой призовой фонд, который будет дополнительной мотивацией для садоводов, ведь все средства пойдут на благоустройство их территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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