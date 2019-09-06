2019-09-06T07:36:03+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 9 человек

Задержаны семь нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 9 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 9 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Нефтеюганске. Пострадали водители двух легковушек.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 5 сентября в 8:02 на 15 км автодороги «подъезд к г. Сургуту» в городе Нефтеюганск 79-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21120» при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хонда CR-V» под управлением 39-летнего водителя. От удара автомобиль «Хонда CR-V» вылетел в кювет и перевернулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия, водители получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили ранения. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и двое – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рецидивист из Нижневартовска задержан за кражу 14 банок кофе
В Ханты-Мансийске проверили качество ремонта новой дорожной развязки
Двое югорчан перевели в попытках купить внедорожник и мотоцикл перевели деньги неизвестным
В Нижневартовске за три года благоустроили 130 дворов
В Ханты-Мансийске пройдет форум-фестиваль «Добрая среда»
Погода в Югре 6 сентября: небольшие дожди и тепло
В Радужном наркомана по решению суда лишили прав
В Сургуте за два года построят шесть спортивных комплексов
«Сотрудники банка» обчистили счета жительниц Нефтеюганска
В Югре в День выборов будут работать 72 избирательных участка
При участии Сбербанка открылся завод по переработке картофеля
«Горводоканал» Нижневартовска установил новую электростанцию
Югорчанка подделала подпись, чтобы прописаться в квартире бывшего мужа
Жители Югры могут проголосовать за благоустройство территорий в 2020 году
В Югорске с крупной партией наркотиков задержан иностранец
В Когалыме оштрафованы пять продавцов за торговлю овощами и фруктами на улице
В Ханты-Мансийске раскрыта кража из гаража пенсионерки
В Белоярском районе инспекторы уничтожили ловушку для медведя
В Ханты-Мансийске на проверенных детских площадках устранены все нарушения