За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 9 человек

СЕГОДНЯ 07:36 2019-09-06T07:36:03+03:00

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Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Нефтеюганске. Пострадали водители двух легковушек.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 5 сентября в 8:02 на 15 км автодороги «подъезд к г. Сургуту» в городе Нефтеюганск 79-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21120» при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хонда CR-V» под управлением 39-летнего водителя. От удара автомобиль «Хонда CR-V» вылетел в кювет и перевернулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия, водители получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили ранения. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и двое – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU