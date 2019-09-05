В Радужном наркомана по решению суда лишили прав
Диагноз не позволяет мужчине водить автомобиль
В Радужном наркоманы по решению суда лишили прав. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Неадекватный житель города Радужный больше не сядет за руль автомобиля. По решению суда его лишили водительского удостоверения.
Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, югорчанин имеет диагноз «Психическое и поведенческое расстройство в результате употребления наркотических веществ с вредными последствиями».
Так как наличие наркотической зависимости является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, прокуратура города направила в суд заявление о прекращении действия права мужчины на управление транспортными средствами.
Решением суда заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено.
ИСТОЧНИК KP.RU