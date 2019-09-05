В Югорске с крупной партией наркотиков задержан иностранец

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-05T11:53:24+03:00

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Иностранца задержали с поличным во время очередной закладки на территории города Югорск. При нем обнаружена крупная партия наркотиков.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, при досмотре из карманов верхней одежды у 22-летнего жителя ближнего зарубежья были обнаружены пять свертков с веществом в виде порошка и комков, которые направили на экспертизу. Изъятое оказалось синтетическим наркотическим средством общей массой более двух граммов.

На съемной квартире иностранца было изъято 626 свертков с расфасованными разовыми порциями наркотического вещества, пакет с 33 граммами не расфасованного наркотика. В общей сложности изъято не менее 311 граммов чистого наркотика.

Подозреваемый пояснил, что в начале августа он направился по разным странам в поисках работы. В Европе познакомился с водителем такси, который в беседе рассказал о высокооплачиваемом незаконном виде заработка, который и привлек молодого человека. За четверо суток на попутках подозреваемый реализовал более 300 тайников-закладок на территории Урая, Советского и Югорска, а также планировал распространить еще 300 тайников по тем же городам, но был задержан югорскими полицейскими.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU