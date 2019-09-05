СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-05T09:53:46+03:00

В Ханты-Мансийске на проверенных детских площадках устранены все нарушения. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружной столице Югры прошло повторное обследование детских площадок, на которых ранее общественники выявили некоторые нарушения.

Как показала совместная проверка, все перечисленные недостатки были устранены. Так, на площадках по адресам улице Чкалова 66 и 68 был произведен покос травы и репейника, убрана листва. Департаментом городского хозяйства запланировано проведение собрания собственников помещений по вопросу дальнейшего содержания малых архитектурных форм, расположенных на придомовой территории. Поднимут вопрос по возведению забора со стороны леса на площадке во дворе дома 130 по улице Гагарина.

На игровых зонах возле домов по улице Гагарина 115 и 113 картина также сильно изменилась. Муниципальное предприятие выкосили здесь траву, покрасили и укрепили игровое оборудование, сделали информационную табличку с инструкцией.

ИСТОЧНИК KP.RU