2019-09-05T09:53:46+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на проверенных детских площадках устранены все нарушения

Они стали безопасными для детей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске на проверенных детских площадках устранены все нарушения. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске на проверенных детских площадках устранены все нарушения. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

В окружной столице Югры прошло повторное обследование детских площадок, на которых ранее общественники выявили некоторые нарушения.

Как показала совместная проверка, все перечисленные недостатки были устранены. Так, на площадках по адресам улице Чкалова 66 и 68 был произведен покос травы и репейника, убрана листва. Департаментом городского хозяйства запланировано проведение собрания собственников помещений по вопросу дальнейшего содержания малых архитектурных форм, расположенных на придомовой территории. Поднимут вопрос по возведению забора со стороны леса на площадке во дворе дома 130 по улице Гагарина.

На игровых зонах возле домов по улице Гагарина 115 и 113 картина также сильно изменилась. Муниципальное предприятие выкосили здесь траву, покрасили и укрепили игровое оборудование, сделали информационную табличку с инструкцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь лет колонии получила жительница Нижневартовска за торговлю наркотиками
Ханты-Мансийск вошёл в пятерку рейтинга самых безопасных городов России
Житель Пыть-Яха перевел мошеннику за картинку «Ленд Крузер Прадо» 365 тысяч рублей
По онлайн карте вартовчане могут узнать, когда в их дома придет тепло
В Сургуте за один вечер насмерть сбили двух пешеходов
Погода в Югре 5 сентября: тепло и немного облачно
В Югре два чиновника уволены за поддельные дипломы
В Ханты-Мансийске появится долгожданная зоны отдыха у воды
В Нефтеюганском районе пассажирский автобус протаранил автокран
В Нижневартовске перекроют движение транспорта на двух улицах
В Югре судят взяточников из Гостехнадзора
В Нижневартовске завершается благоустройство дворов
Безработный из Мегиона украл у мужчины телефон
В Ханты-Мансийске стартовал слет волонтеров Югры
Следователи Нефтеюганска завершили дело о зверском убийстве
Ремонт дорог в Нижневартовске идет на шести участках
В Ханты-Мансийске раскрыта кража прицепа на лодочной станции
В Сургуте у поликлиник кардиоцентра появятся новые парковочные места
В Ханты-Мансийске бывший судмедэксперт за взятки получил штраф
В Ханты-Мансийске почтили память погибших в террористических актах