СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-05T07:54:19+03:00

По онлайн карте вартовчане могут узнать, когда в их дома придет тепло. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Подача тепла в дома жителей Нижневартовска зависит от погоды. Об этом сообщает городская администрация.

Между тем, в социальные учреждения тепло уже начали подавать. Горожане смогут оперативно узнать, когда дома начнут отапливать. Для этого на портале главы города «Наш Нижневартовск» разработан новый сервис «Карта подачи отопления».

Помещения с отоплением обозначены зеленым цветом. Котельные запустят одновременно. Это займет несколько дней. После чего начинается непосредственно подключение каждого дома. Этой работой занимаются управляющие компании.

Специалисты департамента ЖКХ обращают внимание на то, что подача тепла будет осуществляться постепенно. По всем вопросам следует обращаться в диспетчерские службы своих управляющих компаний.

В дома, где идет капитальный ремонт (полная замена системы отопления), подача отопления будет осуществляться после окончания обязательных мероприятий. Такие здания на карте будет обозначены другим цветом.

ИСТОЧНИК KP.RU