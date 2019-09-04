СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-04T15:56:43+03:00

В Югре два чиновника уволены за поддельные дипломы. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Студентами указанных учебных заведений они не являлись

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Прокуратура Октябрьского района после проверки в администрации сельского поселения Малый Атлым выявила поддельные документы об образовании сразу у двух госслужащих.

Как сообщает ведомство, начальником финансово-экономического отдела, а также главным специалистом по содержанию муниципального жилищного фонда представлены в отдел кадров дипломы о наличии образования, подтверждающего право занимать данные должности. Однако выяснилось, что учебные заведения подлинность дипломов не подтвердили.

По указанному факту прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении муниципальных служащих возбуждены уголовные дела за использование заведомо подложного документа. Кроме того, чиновники уволены со службы.

ИСТОЧНИК KP.RU