СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-04T15:40:53+03:00

В Ханты-Мансийске появится долгожданная зоны отдыха у воды. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В июне следующего года в Ханты-Мансийске появится зона отдыха. Проект создания рекреационной зоны в микрорайоне «Иртыш» обсудили сегодня.

По данным администрации города, проект предусматривает три бассейна: крытый и два открытых, способных вместить одновременно до 700 человек, 25 мангальных зон и несколько спортплощадок, в том числе, теннисный корт, футбольные и баскетбольные площадки.

Первая очередь будет готова уже в июне следующего года. Это будет летний комплекс, включающий два открытых бассейна (детский и взрослый), зоны отдыха и озеленение. Рабочее название зоны отдыха – развлекательный комплекс «Иртыш».

Вторая очередь будет строиться чуть дольше – до июня 2021, так как предусматривает возведение объекта капитального строительства, включающего бассейн на 25 метров, тренажерный зал, кафе, СПА салон, бильярд и зал для тенниса.

К началу ноября земельный участок вместе с необходимой инфраструктурой должен быть полностью готов.

Напомним, жители Ханты-Мансийска неоднократно обращались в адрес Главы города Ханты-Мансийска Максима Ряшина, в том числе, через социальные сети с просьбой рассмотреть возможность организовать в окружном центре зону отдыха у воды либо пляж.

ИСТОЧНИК KP.RU