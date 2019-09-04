В Нефтеюганском районе пассажирский автобус протаранил автокран
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 13 часов дня в 7 мкр поселка Пойковский Нефтеюганского района. Рейсовый автобус протаранил автокран.
По данным Госатоинспекции ХМАО-Югры, водитель автобуса, выезжая с автокемпинга, не уступил дорогу автокрану, в результате чего произошло столкновение.
Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
От удара автобус съехал в кювет.
Водитель автобуса получил телесные повреждения и доставлен в Пойковскую больницу.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На данный момент о пострадавших пассажирах не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU