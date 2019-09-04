СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-04T15:26:52+03:00

В Нефтеюганском районе пассажирский автобус протаранил автокран. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Пострадал один человек

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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 13 часов дня в 7 мкр поселка Пойковский Нефтеюганского района. Рейсовый автобус протаранил автокран.

По данным Госатоинспекции ХМАО-Югры, водитель автобуса, выезжая с автокемпинга, не уступил дорогу автокрану, в результате чего произошло столкновение.

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

От удара автобус съехал в кювет.

Водитель автобуса получил телесные повреждения и доставлен в Пойковскую больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На данный момент о пострадавших пассажирах не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU