В Ханты-Мансийске стартовал слет волонтеров Югры

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-04T12:33:28+03:00

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В окружной столице Югры торжественно открылся II Слет волонтеров в сфере адаптивного спорта. В этом году он посвящен XIX Сурдлимпийским зимним играм, на которых готовятся выступить семь югорчан.

Программа слета насыщенная. За два дня около ста волонтеров будут обмениваться опытом, проходить теоретическую и практическую подготовку.

Эксперты образовательных площадок — сотрудники Ресурсного учебно-методического центра Тюменского государственного университета Евгений Кукуев и Степан Панов, менеджер проектов Института социальных инноваций молодежи «Продвижение» из Челябинска Максим Терентьев, а также сурдопереводчик Центра адаптивного спорта Югры Евгений Евтушенко.

ИСТОЧНИК KP.RU