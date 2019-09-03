2019-09-03T08:18:05+03:00
Общество

Тепло в дома вартовчан могут подать при похолодании

Все котельные готовы к зиме
Алена Кульмухаметова
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Тепло в дома вартовчан могут подать при похолодании. Фото с сайта администрации города НижневартвоскТепло в дома вартовчан могут подать при похолодании. Фото с сайта администрации города Нижневартвоск
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Коммунальные службы Нижневартовска завершили подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщили в местной администрации.

В настоящее время на всех котельных, центральных тепловых пунктах и системах города проведены необходимые ремонтные работы, обновлено оборудование, заменено более четырех километров тепловых сетей.

Тепло в домах горожан появится при условии, если температура наружного воздуха продержится менее +8 градусов в течение пяти суток подряд. Как пояснил главный инженер МУП «Теплоснабжение» Константин Клочко, специалисты управляющих компаний должны будут открыть подвальные задвижки и запустить систему отопления.

В детских садах, школах, больницах тепло подают по заявкам руководителей в МУП «Теплоснабжение» в желаемый день.

Напомним, в прошлом году в Нижневартовске старт отопительному сезону был дан 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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