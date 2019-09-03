СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-03T07:52:36+03:00

Югорчанка перевела аванс в 200 тысяч рублей за квартиру неизвестным. Фото с сайта pixabay.com

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Жители Югры продолжают переводить деньги мошенникам. Все преступления происходят дистанционным способом. Только за минувшие сутки сразу три жительницы Ханты-Мансийска лишились более 200 тысяч рублей.

Так, 48-летняя югорчанка при попытке приобрести квартиру, объявление о продаже которой она нашла на сайте бесплатных объявлений «Авито», в качестве предоплаты перечислила лже-продавцу более 200 тысяч рублей. После перевода денег злоумышленник перестал выходить на связь.

Приобрести брендовую одежду для ребенка через интернет-магазин пыталась 55-летняя жительница Ханты-Мансийска. Она перевела четыре тысячи рублей, но в назначенный срок товар не поступил.

При попытке приобрести авиабилеты для своей матери, 17-летняя жительница Ханты-Мансийска потеряла около девять тысяч рублей. Приезд родственницы пришлось перенести, так как билеты девушка так и не получила.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят проверки, устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU