Агломерационный медиафорум стартует в Нижневартовске

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-02T14:55:21+03:00

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В Нижневартовске завершается подготовка к образовательному медиафоруму «Открытый город». Он пройдет 6 сентября. На него уже зарегистрировались 150 участников. Ожидается, что мероприятие посетят около 200 человек.

Организаторы отмечают, что медиафорум «Открытый город-2019» - это уникальная площадка для общения, повышения квалификации специалистов и выработки новых форм взаимодействия власти, общественности, журналистов и жителей городов Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Радужный, Стрежевой, Покачи, пгт. Излучинск.

Образовательная часть медиафорума будет поделена на две секции: «Город» (для представителей органов власти) и «Медиа» (для руководителей и журналистов редакций СМИ, работников пресс-служб). В формате панельных дискуссий и образовательных лекций выступят эксперты в области муниципального управления и медиа, которые расскажут о новых форматах коммуникаций в сфере общественных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU