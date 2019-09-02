Полицейские Нягани исполнили мечту особенного ребёнка

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-02T12:51:23+03:00

Они подарили ему рюкзак и принадлежности для школы

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Сотрудники полиции Нягани присоединились к Всероссийской акции «Помоги пойти учиться». Они подарили портфели и канцелярские принадлежности детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также стражи порядка осуществили мечту особенного ребёнка.

Так, 1 сентября полицейские Нягани уже во второй раз навестили 14-летнего Никиту, с которым познакомились в этом году.

Летом, когда сотрудники полиции узнали, что мальчик мечтает познакомиться с главным полицейским города, они пришли в гости. Начальник полиции города рассказал Никите о работе полицейских и подарил новый микрофон.

Тогда Никита поделился с гостями ещё одной мечтой: он хочет прокатиться на патрульном автомобиле. Это желание мальчика сотрудники полиции решили воплотить в жизнь в преддверии Дня знаний.

Приехав к Никите, полицейские подарили ему рюкзак и принадлежности для школы, а также головной убор сотрудника ДПС. Мальчик с радостью принял подарки и показал долгожданным гостям свои грамоты и медали за участие в различных конкурсах.

Стражи порядка предложили прокатиться на патрульном автомобиле. Этот момент встречи стал самым долгожданным и счастливым для ребёнка.

Как позже признались родители, Никита еще долго был в восторге от встречи и рассказывал о своём маленьком приключении всем знакомым.

ИСТОЧНИК KP.RU