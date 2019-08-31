В Кондинском районе Югры выявили грубые нарушения миграционного законодательства

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-31T11:00:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции Кондинского района ХМАО-Югры провели мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства РФ. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, во время проверки мигрантов, полицейские выявили 16 правонарушений, из которых 5 – грубые нарушения миграционного законодательства. Эти административные материалы направлены в суд для принятия решения о выдворении из страны.

По словам сотрудников отделения по вопросам миграции ОМВД России по Кондинскому району, среди нарушений превалируют: осуществление трудовой деятельности без патента, нарушения правил пребывания в РФ и отсутствие полисов обязательного медицинского страхования. Также выявлены 8 нарушений миграционного законодательства, допущенных принимающей стороной.

Полицейские напоминают, что иностранцы, прибывшие в Россию, обязаны выполнять требования миграционного законодательства РФ, в т.ч. по миграционному учёту. Последний представляет собой процедуру уведомления органа миграционного контроля о прибытии иностранца на территорию России.

ИСТОЧНИК KP.RU