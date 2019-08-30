2019-08-30T12:42:00+03:00
Общество

В Сургуте завершается благоустройство дворов

Остались последние штрихи
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте завершается благоустройство дворов. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте завершается благоустройство дворов. Фото с сайта администрации города Сургут
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В Сургуте подходят к концу работы по благоустройству дворов. Уже отремонтированы территории дома № 10 по улице Гагарина. Последние штрихи наводят во дворах на улице Островского, 9, 19, 38, 40 и на проспекте Мира, 5 и 7.

Как сообщили в администрации городща Сургут, все работы на придомовых территориях управляющие компании планируют завершить к 1 ноября текущего года.

- Департамент городского хозяйства установил себе другой срок – 15 октября. Сегодняшняя ситуация позволяет это сделать, — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Сергей Алексеев.

Все работы выполняют по программе «Формирование комфортной городской среды». На эти цели было выделено более 34 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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