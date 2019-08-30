СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-30T11:37:47+03:00

Полицейские Нягани вынесли из огня троих человек. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Дети мирно спали и о пожаре не знали

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Нягани поступил телефонный звонок от диспетчера ЕДДС о том, что на улице Юбилейная произошло возгорание частного двухэтажного дома.

На место происшествия прибыл находившийся неподалеку экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Александра Трубачева и старшего лейтенанта полиции Игоря Телегия.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, сотрудники Госавтоинспекции, встретив растерянную хозяйку дома во дворе, расспросили, есть ли в доме ещё кто-либо из домочадцев. Женщина пояснила, что на втором недостроенном этаже, где и произошло возгорание, находится её муж. Добраться до мужчины можно только по строительным лесам.

Игорь Телегин забрался по подмосткам и обнаружил хозяина дома, который пытался расчистить проход для сотрудников МЧС к очагу возгорания. Сотрудник полиции принялся помогать мужчине.

В это время Александр Трубачев помог вынести из дома двоих детей, которые спали на первом этаже дома.

После этого Александр подавал воду для локализации пожара до приезда пожарного отряда.

- Ребята, так много каждый день сыпется со всех сторон информации, порочащей честь мундира, но Вы его достойны. Огромное спасибо Вам за оказанную помощь! Она бесценна! Первые прибыли, первые нашли, первые помогли. Не устану говорить вам спасибо! - написала пострадавшая в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU