2019-08-30T09:55:42+03:00
Общество

Губернатор Югры встретилась с погорельцами двух пятиэтажек в Нижневартовске

Двум семьям предоставили жилые помещения маневренного фонда
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Югры встретилась с погорельцами двух пятиэтажек в Нижневартовске. Фото с сайта правительства ЮгрыГубернатор Югры встретилась с погорельцами двух пятиэтажек в Нижневартовске. Фото с сайта правительства Югры
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Встречу с жителями домов № 49 по улице Чапаева и № 5-А по улице Спортивной, которые пострадали при пожарах в этом году в Нижневартовске 13 февраля и 1 июля соответственно, провела губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в муниципалитет.

На сегодня, в пятиэтажке по улице Чапаева, д. 49 проведено обследование технического состояния строительных конструкций дома. Чердачные плиты перекрытия над пятым этажом находятся в нормативном техническом состоянии, опасность обрушения отсутствует. Результаты тепловизионной диагностики фасада свидетельствуют об исправном состоянии фасадного утеплителя.

Выполнены работы по ремонту кровли на сумму более семи миллионов рублей, проведена огнезащитная обработка всех конструкций новой крыши. Двум семьям предоставили жилые помещения маневренного фонда.

Известно, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки, размещенной в антивандальном ящике, принадлежащем интернет-провайдеру. В настоящее время направлена претензия о возмещении понесенных администрацией города расходов в рамках ликвидации последствий произошедшего пожара.

В доме по адресу: ул. Спортивная, д. 5-А на сегодняшний день работы по восстановлению кровли выполнены на 90 процентов, они ведутся с опережением графика. Срок окончания ремонта по контракту – 30 сентября 2019 года. Также проводятся работы по просушке квартир и очистке вентиляции, по заявкам жителей идет замена электропроводки в квартирах. На средства из бюджета Нижневартовска отремонтируют 12 квартир, которые пострадали полностью. 17 семьям предоставили маневренное жилье.

За счет средств Югорского фонда капитального ремонта до конца 2019 года будут выполнены работы по капитальному ремонту систем холодного и горячего водоснабжения, систем электро- и теплоснабжения. Кроме этого, собственники приняли решение о проведении ремонтных работ фасада с утеплением, которые можно будет выполнить по результатам энергетического обследования многоквартирного дома.

Наиболее вероятной причиной пожара явилась аварийная работа электрооборудования. Принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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