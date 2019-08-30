СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-30T08:02:54+03:00

За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 13 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Четыре человека при столкновении двух иномарок в городе Нефтеюганск 29 августа. Водитель «Тигуана» не уступила дорогу.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 19:12 в городе Нефтеюганск на улице Сургутская 32-летняя водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении, движущемуся по главной дороге «Фольксваген Джетта» под управлением 21-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия, телесные повреждения получили водитель и пассажирка автомобиля «Фольксваген Тигуан» и пассажиры автомобиля «Фольксваген Джетта»: 26-летняя девушка и 10-летний мальчик. Все участники происшествия были пристегнуты ремнем безопасности.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних. Задержано три водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования и четверо – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU