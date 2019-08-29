Глава Сургута проверил строительство исторического парка «Россия – Моя история»

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-29T08:56:40+03:00

Все работы должны быть завершены к первому октября

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В Сургуте в рамках реализации федерального проекта «Россия – моя история» строится уникальный интерактивный исторический парк. Все работы должны быть завершены к первому октября. На объекте побывал глава города Вадим Шувалов.

Исторические парки – «Россия – моя история» — самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География его площадок насчитывает уже 20 городов. Сургут претендует стать двадцать первым в этом списке.

Сургутский исторический парк «Россия – моя история» входит в пятерку крупнейших в стране. Его площадь составляет около 8,5 тысяч квадратных метров. Экспозиции включают в себя сотни единиц мультимедийной техники, кинозалы, 3D-носители с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, интерактивные панорамы и декорации.

Отличительными чертами являются также многочисленные интерактивные решения: от увлекательных исторических игр, сенсорных экранов, мощных проекторов до трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций.

- Для нас важно, что парк будет включать в себя региональный контент, чтобы и дети, и взрослые знали историю родного края, его особенности и этапы развития, - рассказал глава Сургута Вадим Шувалов.

Ожидается, что открытие парка даст старт марафону проектов, приуроченных к 90-летнему юбилею Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

После открытия парка от жилого комплекса «Возрождение» начнется строительство набережной для отдыха горожан. Вокруг будет организовано кольцевое движение автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU