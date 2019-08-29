Депутаты Нижневартовска просят губернатора помочь модернизировать аэропорт
Депутаты гордумы Нижневартовска приняли решение обратиться к губернатору Югры о рассмотрении возможности включения мероприятий по капремонту и приобретению спецтехники для аэропорта города в соответствующие программы ХМАО.
Аэропорту необходима реконструкция взлётно-посадочной полосы, которая находится в интенсивной круглогодичной эксплуатации более 20 лет. Выполнение текущего ремонта силами аэродромной службы лишь сдерживает ситуацию, но не может обеспечить гарантированную работоспособность в ближайшем будущем.
Кроме этого, требуется модернизация самого здания аэровокзала, так как площадь пассажирского накопителя уже стала недостаточной. Все проблемы предприятия обозначены в обращении и направлены в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой.
«Просим Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию в отношении аэропорта города Нижневартовска и рассмотреть возможность включения мероприятий по капитальному ремонту и приобретению необходимой спецтехники в соответствующие программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», - говорится в документе.
ИСТОЧНИК KP.RU