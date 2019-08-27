Предприятие-банкрот из Пыть-Яха задолжало налоговой почти сто миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-27T13:45:23+03:00

Предприятие-банкрот из Пыть-Яха должен налоговой почти сто миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Отвечать по долгам будет руководитель

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Следственным отделом по городу Пыть-Ях в отношении бывшего руководителя транспортного предприятия ООО «УТТ-РТС» возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО-Югре, в период с 2014 по 2016 год руководитель предприятия уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 94 миллионов рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на возмещение ущерба, причиненного бюджету государства и установление всех обстоятельств преступления.

Стоит отметить, что в настоящее время предприятие признано банкротом.

ИСТОЧНИК KP.RU