2019-08-27T07:40:31+03:00
Происшествия

В минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека

Задержаны четыре нетрезвых водителя
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгреВ минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югре
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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось накануне в Сургутском районе. Пострадала пассажирка «Тойоты».

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17 часов 30 минут на улице Эстонских Дорожников города Лянтор Сургутского района 21-летний водитель, управляя автомобилем «КИА СПЕКТРА», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ТОЙОТА МАРК 2» под управлением 28-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летняя пассажирка «Тойоты» получила травмы. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано четыре водителя за управлением транспортом в состоянии опьянения, четыре – за отказ от медицинского освидетельствования.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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