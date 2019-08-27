В минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека
Жёсткое дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось накануне в Сургутском районе. Пострадала пассажирка «Тойоты».
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17 часов 30 минут на улице Эстонских Дорожников города Лянтор Сургутского района 21-летний водитель, управляя автомобилем «КИА СПЕКТРА», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ТОЙОТА МАРК 2» под управлением 28-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летняя пассажирка «Тойоты» получила травмы. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано четыре водителя за управлением транспортом в состоянии опьянения, четыре – за отказ от медицинского освидетельствования.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU