Школы Ханты-Мансийска готовы к приёму детей

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-26T15:36:09+03:00

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В Ханты-Мансийске обсудили введение дополнительных мер по обеспечению антитеррористической безопасности в ходе подготовки и проведения массовых мероприятий.

В ближайшее время в городе запланировано проведение целого ряда крупных мероприятий: День знаний, День работников нефтяной и газовой промышленности (1 сентября), День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). Также окружная столица принимает крупнейшие спортивные соревнования: Кубок мира по шахматам (9 сентября - 4 октября), международный инклюзивный турнир «Кубок чемпионов» на призы чемпионов и рекордсменов мира Э. Исакова и А. Воробьева (6 - 8 ноября) и международный фестиваль среди лиц с ПОДА «Кубок Югры» по хоккею-следж (декабрь).

Накануне были проведены проверки всех объектов образования города на предмет антитеррористической защищенности, а также разработан план оперативно-профилактических мероприятий по охране общественного порядка в дни проведения массовых праздников и соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU