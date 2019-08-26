В Сургуте суд приговорил к 7 месяцам колонии иностранца за пересечение границы
Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Кыргызской Республики. Он признан виновным в пересечении Государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в июне 2015 года иностранец привлечен к административной ответственности с запретом въезда в Россию в течение пяти лет со дня выдворения.
Однако, сменив свои имя и фамилию, в декабре 2016 года он вновь прибыл в Российскую Федерацию через г.Сургут, после чего проследовал по территории России.
Суд назначил виновному наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии- поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU