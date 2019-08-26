2019-08-26T13:01:11+03:00
Происшествия

В Сургуте суд приговорил к 7 месяцам колонии иностранца за пересечение границы

Мужчину выдворили из России на пять лет
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте суд приговорил к 7 месяцам колонии иностранца за пересечение границы. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте суд приговорил к 7 месяцам колонии иностранца за пересечение границы. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Кыргызской Республики. Он признан виновным в пересечении Государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в июне 2015 года иностранец привлечен к административной ответственности с запретом въезда в Россию в течение пяти лет со дня выдворения.

Однако, сменив свои имя и фамилию, в декабре 2016 года он вновь прибыл в Российскую Федерацию через г.Сургут, после чего проследовал по территории России.

Суд назначил виновному наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии- поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели и полиция и волонтёры Югры двое суток в лесу искали «охотника» за голубикой
Югорчане вновь пополнили счета мошенников по собственной вине
В Когалыме перекроют для движения транспорта улицу Северную
До старта Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске осталось чуть больше двух недель
В Югре судят ростовчанина за серию надругательств над малолетними девочками
Сотрудник банка из Нижневартовска получил три года тюрьмы за кражу 23 миллионов рублей со счетов клиентов
Югра присоединилась к всероссийской осенней акции «Живи, лес!»
Молодой отец получил 7,6 лет тюрьмы за убийство бывшей жены-вымогательницы
В Ханты-Мансийске состоится экстремальный забег «Гонка молодых»
В минувшие выходные на дорогах Югры в ДТП погибли два человека
Вартовчанин похитил из квартиры телевизор стоимостью 35 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске названы имена победителей фестиваля «Клёвый берег»
На трассе «Сургут-Ноябрьск» при столкновении бензовоза и кроссовера погиб пассажир иномарки
Погода в Югре 26 августа: похолодало и дожди
На устранения последствий паводка в югорском посёлке власти выделили 4 миллиона рублей
«Ночь кино» состоялась в Югре
Экстрасенсы с ТНТ приехали в Нижневартовск для расследования убийства
В Сургуте на Югорском тракте перекроют движение для транспорта
Погода в Югре 25 августа: дожди и грозы
В Сургуте в замене лифтов нуждаются 500 домов
На ремонт одного дома в Нижневартовске выделили 10 миллионов рублей
Сургутянин из кондитерской похитил стул в виде слона