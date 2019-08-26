СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-26T13:01:11+03:00

В Сургуте суд приговорил к 7 месяцам колонии иностранца за пересечение границы. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Мужчину выдворили из России на пять лет

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Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Кыргызской Республики. Он признан виновным в пересечении Государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в июне 2015 года иностранец привлечен к административной ответственности с запретом въезда в Россию в течение пяти лет со дня выдворения.

Однако, сменив свои имя и фамилию, в декабре 2016 года он вновь прибыл в Российскую Федерацию через г.Сургут, после чего проследовал по территории России.

Суд назначил виновному наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии- поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU