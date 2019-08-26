СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-26T10:37:08+03:00

Сотрудник банка из Нижневартовска получил три года тюрьмы за кражу 23 миллионов рублей со счетов клиентов Фото: Татьяна Коркина

Мужчина заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей

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Более 23 миллионов рублей потратил житель Нижневартовска в рекордные сроки. Внезапно разбогатеть ему помогла работа в банке.

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в краже, совершенной в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, молодой человек являлся главным персональным менеджером местного отделения одного из общероссийских банков.

В период с июля 2015 года по август 2016 года злоумышленник, используя специализированные банковские системы, похитил со счетов восьми клиентов более 23 млн. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU