2019-08-26T10:37:08+03:00
Происшествия

Сотрудник банка из Нижневартовска получил три года тюрьмы за кражу 23 миллионов рублей со счетов клиентов

Мужчина заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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Сотрудник банка из Нижневартовска получил три года тюрьмы за кражу 23 миллионов рублей со счетов клиентовСотрудник банка из Нижневартовска получил три года тюрьмы за кражу 23 миллионов рублей со счетов клиентовФото: Татьяна Коркина
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Более 23 миллионов рублей потратил житель Нижневартовска в рекордные сроки. Внезапно разбогатеть ему помогла работа в банке.

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в краже, совершенной в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, молодой человек являлся главным персональным менеджером местного отделения одного из общероссийских банков.

В период с июля 2015 года по август 2016 года злоумышленник, используя специализированные банковские системы, похитил со счетов восьми клиентов более 23 млн. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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