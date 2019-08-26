Сотрудник банка из Нижневартовска получил три года тюрьмы за кражу 23 миллионов рублей со счетов клиентов
Более 23 миллионов рублей потратил житель Нижневартовска в рекордные сроки. Внезапно разбогатеть ему помогла работа в банке.
Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в краже, совершенной в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, молодой человек являлся главным персональным менеджером местного отделения одного из общероссийских банков.
В период с июля 2015 года по август 2016 года злоумышленник, используя специализированные банковские системы, похитил со счетов восьми клиентов более 23 млн. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU