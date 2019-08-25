СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-25T16:12:27+03:00

На устранения последствий паводка в югорском посёлке власти выделили 4 миллиона рублей. Фото из группы "Центр Мира! Наш Любимый Саранпауль" из соцсети ВКонтакте

Почти все деньги направлены на заготовку кормов для скота

Изменить размер текста: A A

Из резервного фонда Югры Березовскому району для ликвидации последствий паводка будет выделено 4 миллиона 200 тысяч рублей.

- В результате дождевого паводка в первой декаде августа некоторые населенные пункты и территории Березовского района, используемые жителями в том числе для заготовки кормов домашним животным, оказались подтоплены, – доложил директор департамента гражданской защиты населения автономного округа Александр Некрасов. – Средства выделяются для оказания помощи гражданам, имущество которых пострадало от подтопления, а также для обеспечения кормом для крупного рогатого скота.

Эти ассигнования могут быть использованы для проведения аварийно-восстановительных работ, ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций.

Из этой суммы около 3 миллионов 900 тысяч рублей будет направлено на приобретение и доставку кормов, что позволит содержать практически 110 голов крупного рогатого скота. Еще 240 тысяч выделено тем людям, чье имущество пострадало от подтопления. Деньги поступят в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU