2019-08-25T11:37:13+03:00
Общество

Экстрасенсы с ТНТ приехали в Нижневартовск для расследования убийства

В полиции об этом ничего не слышали
Алена Кульмухаметова
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Экстрасенсы с ТНТ приехали в Нижневартовск для расследования убийства. Фото с сайта pixabay.comЭкстрасенсы с ТНТ приехали в Нижневартовск для расследования убийства. Фото с сайта pixabay.com
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В пятницу 23 августа Нижневартовск постели знаменитые маги из шоу на канале ТНТ «Битва Экстрасенсов». Город посетили Татьяна Ларина и Мехди Эбрагим Вафа.

Как оказалось, съёмки проходят съемки для нового проекта телеканала НТВ «Последние 24 часа». Главные герои – экстрасенсы поделились в инстаграм фотографиями из Нижневартовска. По публикациям в социальных сетях понятно, что они находились на улице Интернациональная, 7.

Фото с места событий в Нижневартовске

Фото с места событий в Нижневартовске

В УМВД Нижневартовска сообщили, что о съемках слышат впервые и никаких нераскрытых тяжких преступлений в районе МЖК в Нижневартовске нет, уточняет NV86.ru.

Между тем напомним, что главная цель проекта с экстрасенсами: восстановить последние 24 часа жизни жертвы и узнать всё о самых загадочных преступлениях современной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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