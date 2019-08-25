В Сургуте на Югорском тракте перекроют движение для транспорта

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-25T08:52:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Часть Югорского тракта будет перекрыта для движения транспорта в следующее воскресенье. Об этом сообщает портал администрации города Сургут.

- В связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Сургуте ограничат движение автотранспорта. Для безопасности и комфорта жителей в дни проведения праздничных мероприятий, посвященных профессиональной дате работников нефтяной и газовой промышленности, в Сургуте перекроют движение на следующем участке: 1 сентября с 08.00 до 18.00 перекроют Югорский тракт от ул. Флегонта Показаньева до ул. Заячий остров, говорится в сообщении.

Автовладельцев просят заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU